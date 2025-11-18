6 yıl içerisinde ilçeye 300'e yakın park ve yeşil alan kazandıran ve bu sayıyı günden güne artıran Kayseri Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Felek Sokak ve Olgunlar Caddesi'nde hayata geçirdiği park çalışmalarında sonra geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Park yapımının yanı sıra devasa yeşil alanları ve ağaç dikim çalışmalarıyla ilçeye nefes aldırdıklarını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'de en çok park yapan belediyeyiz. Şu ana kadar yaptığımız parkların sayısı 300'e yaklaştı. Covid-19 salgın döneminde '80 günde 80 park' sloganıyla ilçemize 80 günde tam 80 park kazandırdık ve 400.000 metrekare alanı yeşil alana çevirdik. 'Fidan değil; ağaç dikiyoruz!' sloganıyla Melikgazi'mizi çınar ağacı gibi koca koca ağaçlarla güzelleştirdik. Melikgazi'mizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Felek Sokak'ta 10.500 metrekarelik alanı oyun gruplarıyla, futbol, tenis, basketbol sahasıyla, spor alanlarıyla çok güzel bir hale getirdik.

Çalışmalarımızda son aşamaya geldik, 2 hafta içerisinde tamamen bitmiş olur. Vatandaşlarımız burada nitelikli zaman geçirebilecekler, evlatlarımız burada rahatlıkla spor yapabilecekler, oynayacaklar. Hepsinden önemlisi herhangi bir plastik kullanmadan, doğal malzemelerle yapılmış yürüyüş yolumuzun olması. Buradan yine spor yapmak isteyen, yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımız faydalanabilecekler. Bu güzel parkımız gibi onlarca parkı Melikgazi'mize kazandırıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın parklarımızı en iyi şekilde kullanması dileğiyle.'