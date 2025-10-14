Kayseri Melikgazi Belediyesi sonbahar yağışlarının başlamasıyla birlikte ilçede bulunan birçok kanalın temizliğini yapıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Aşırı yağışlarda suyun tahliyesinde önemli bir payı olan kanallar atıklardan, zeminde biriken çamurdan, çöplerden ve bitkilerden temizlendi.

Mahallelerde bulunan taşkın suyu kanallarında, suyun akışının düzenli olmasını sağlamak amacıyla temizlik çalışması yaptıklarını hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'İlçemizin çeşitli noktalarında meydana gelebilecek su taşkınlarını önlemek adına periyodik olarak yıl içerisinde 2 kez yaptığımız, taşkın suyu kanallarını temizleme çalışmalarına şiddetli yağmurlar başlamadan önce hız verdik.

İlçemizde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Kanallarda biriken ot, çöp, yaprak ve molozları küçük kepçelerimiz yardımıyla temizlenerek suyun tahliyesini kolaylaştırıyoruz. Hemşehrilerimizden de su kanallarına, mazgallara çöp ve atık atmamaları konusunda duyarlılık bekliyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim' dedi.