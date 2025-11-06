Kayseri Melikgazi Belediyesi, belirlenen programa göre tüm sokak ve caddelerde topyekûn kapsamlı temizlik yapıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Anbar Mahallesinde yapılan temizlik çalışmasında mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Vatandaşlarımızın daha temiz bir çevrede yaşaması için 58 mahallemizde 365 gün temizlik yapıyoruz. Mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalarımız, her bir mahalle için köşe bucak yapılıyor. Ekiplerimiz, bir yandan tankerlerle sokakları yıkıyor çöpleri topluyor bir yandan da yolları süpürüyor, kurumuş otları alıyor. Geri dönüşüm atıkları da toplanmış oluyor. Günde yaklaşık 700 kilometre yol süpürüyoruz. Toplamda 60 civarı aracımızla Melikgazi'ye hizmet veriyoruz. Sonbahar temizliği kapsamında 15 mahallemizde 20'ncisini düzenlediğimiz toplu temizlik çalışmasını yapıyoruz.

Anbar Mahallemizde Ağaç İşleri, Demirciler Sitesi gibi bölgelerde 100 kişilik temizlik personelimiz ile genel temizlik çalışması yapılacak. Belediyenin dörtte bir bütçesi temizliğe harcanıyor. Esnaf ve vatandaşlarımızdan rica da bulunmak istiyoruz. Lütfen çevre temizliğine dikkat edelim, çöpleri dışarı değil, çöp konteynerlerine atalım. İnşallah Melikgazi'mizi hep birlikte daha da güzelleştirelim. Herkesin çevre ve doğa temizliğine özen göstermesi lazım. Biz Melikgazi olarak tüm personelimiz ile ilçemizin daha temiz olması için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun. Tüm mahallelerimize daha güzel bir hizmet vermek için çalışan, emek veren tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim' dedi.