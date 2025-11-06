Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Valiliği'nin destekleriyle, üniversitelerin katkılarıyla hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yapılacak 'Kayseri İli Turizm Master Planı' sunumu öncesinde, şehrin turizm vizyonunu şekillendirecek son istişareler gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hazırlıkları sürdürülen 'Kayseri İli Turizm Master Planı', kentin turizm potansiyelini daha etkin ve sürdürülebilir şekilde değerlendirmek amacıyla son aşamaya geldi.

Kapadokya Üniversitesi koordinasyonunda, Kayseri Üniversitesi'nin bilimsel katkılarıyla hazırlanan planın ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yapılacak sunumu öncesinde, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, şehrin gelecekteki turizm atılımları, sürdürülebilir turizm politikaları ve tanıtım stratejileri ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Karamustafa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yapılacak sunum öncesinde taslak plan üzerinde son değerlendirmelerini gerçekleştirdi.

Kayseri Valiliği'nin destekleriyle yürütülen bu süreçte, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kamu kurumları, üniversiteler ve sektör temsilcilerinin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan Turizm Master Planı'nın, Kayseri'nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve gastronomi değerlerini ön plana çıkararak şehri ulusal ve uluslararası turizmde bir cazibe merkezi haline getirmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde yürütülen planlama süreci, kentin turizmde yeni bir döneme girmesinin de habercisi olarak değerlendiriliyor.