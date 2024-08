Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin vatandaşların mahalle aralarında salça kaynatarak kötü koku, is ve çevre kirliliği oluşturmalarının önüne geçmek, vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla her yıl düzenlediği örnek organizasyonu “Salça Günleri” başlıyor.KAYSERİ (İGFA)- Vatandaşların merakla beklediği “Salça Günleri” etkinliği 09-18 Ağustos tarihleri aralığında Belsin’de, 19-25 Ağustos tarihleri aralığında Eskişehir Bağları’nda ve 26 Ağustos-08 Eylül tarihleri aralığında Mimar Sinan Evliyalar Parkı’nda gerçekleşecek.

Birlik ve beraberlik içerisinde, piknik havasında gerçekleşecek olan organizasyonda 1 ay boyunca, 7/24 üç vardiya ile hizmet vereceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, organizasyona tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi: “Yaz ayı içerisindeyiz. Bildiğiniz üzere her sene yaz mevsimi içerisinde salça kaynatılır. Ama maalesef mahalle aralarında kaynatılan bu salçalar vatandaşlarımıza is, pis, koku olarak rahatsızlık verir. Bunun önüne geçmek için yıllardır “Salça Günleri” adı altında güzel bir organizasyon yapıyoruz. Sizleri buraya davet ediyoruz. 9 Ağustos'ta Belsin’de başlayacağız ve on gün sürecek. Belsin’de özellikle ağaçlık alanları korumamız gerekiyor. Lütfen buradaki vatandaşlarımız Belsin içerisinde salça kaynatmasınlar. Yeni tahsis etmiş olduğumuz, geçen seneden itibaren “Salça Günleri”nde kullandığımız bölgede salçalarını kaynatsınlar. Hemen akabinde Eskişehir Bağları’nda üç mahallemizi içeren Esenyurt’u, Altınoluk’u, Yeniköy’ü de içine alacak güzel bir alanda salça kaynatılmasına izin vereceğiz. Bu bölgedeki vatandaşlarımız da ilk defa burada bu hizmeti almış olacaklar. Akabinde tam iki hafta süreyle de Mimar Sinan Evliyalar Parkı’nda “Salça Günleri” devam edecek.”

Başkan Palancıoğlu, “Salça Günleri” için randevu oluşturmak isteyen vatandaşların 0501 387 25 22 numaralı hattı arayabileceklerini veya www.melikgazi.bel.tr internet adresini ziyaret edebileceklerini belirtti.