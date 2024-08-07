Cumartesi günü yapılan Marmaris Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu’nda yeni dönem başkanı seçilen önceki dönem Genel Sekreter olan Hakan Öner; önceki dönem Başkanı Ufuk Beytekin’den görevi devir alarak, çalışmalara başladı.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salonda bulunan Kent Konseyi Ofisinde gerçekleşen devir teslim töreni; eski ve yeni yürütme kurulu üyelerinin yanı sıra, son zamanlarda ilk kez basınında büyük ilgi gösterdiği bir törene dönüştü.

Söz alan önceki dönem başkanı Ufuk Beytekin; yeni Yürütme Kurulunu tebrik ederek, “Marmaris için, hep birlikte sorunlarının çözümüne katkı sunmaya devam edeceğiz. “dedi.

Görevi devralan Marmaris Kent Konseyi yeni dönem Başkanı Hakan Öner; Yürütme Kurulu Üyeleri Atilla Geniş, Ata Sevgi, Oğuz Can, Şükriye Gürsoy, Şenay Kılın, Aysun Diyaroğlu, Naz Tuncel, Ali Yokuş, Ali Demirtaş, Buğra Yavuz, Görkem Murat Dinç, Bahadır Batum, Haydar Küreş, Mehmet Veysi Tarhan, Ahmet Başman, Selim Öztekin, Coşkun Meriç, Fatma Uçar, Hayat Yaraş, Ahmet Karaboğa ve Solmaz Halıcı adına yaptığı açıklamada; “Önceki dönemde görevli Başkanımız Ufuk Beytekin ve yürütme kurulunda görevli arkadaşlarla birlikte, çok güzel işlere imza attık. Bundan sonrada tüm bileşenlerimiz ve yaşayanlarımızla birlikte Marmaris’imizi korumaya ve vizyon katabilmek amacıyla Marmaris’in geleceğini birlikte şekillendirmemiz gerektiğine inandığımızdan dolayı, ayrışmadan daha üretken ve daha yapıcı bir zihniyetle, Marmaris yaşayanlarına çözüm sunmak için çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin de desteğiyle, denizinden kıyısına, ormanından havasına, suyuna, toprağına, deresine güzel kentimize sahip çıkalım. Afetlerde nasıl birlikte olduysak nasıl çalıştıysak, kent yaşamını bugünden itibaren afete dirençli hale getirmek için çaba göstereceğiz. Kadınlar, çocuklar, engelliler için daha özgür, eşit, yaşanabilir bir kent inşa edelim. Sokak hayvanlarının haklarına, ortak yaşamı koruyarak sahip çıkalım.

Kent Konseyi önceki dönem başkanımız Ufuk Beytekin’in Sinpaş ile ilgili açtığı davaları da yakından takip edip çözümlenmesi için gerekli gayreti göstereceğiz. Çünkü Marmaris yalnız değil, bütün konuların arkasında korkusuzca duracağımıza inanabilirsiniz. Biz hep birlikte güçlüyüz. O nedenle hep birlikte olmak durumundayız. Onlar birlikte mücadelelerini yaptılar ve Marmaris’e bir vizyon kattılar. Marmaris’i koruma adına gayretlerini gösterdiler.

Önceden hayvansever arkadaşlarımızın bireysel yaptığı mücadeleler vardı. Artık bizim dönemde çalışma guruplarımızdan biri de onlardan oluşacak ve bireysel çalışmaları, birlikte çalışmalara dönüştüreceğiz. Yürütmedeki arkadaşlarımız ayrıca hayvanseverlerle, temasını sürdürerek onlara destek olacak.” dedi.

