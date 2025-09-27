Her yıl binlerce kişiye mesleki eğitim ve sanat imkânı sunan MELMEK'te yeni dönem kayıtları başladı. Vatandaşların meslek sahibi olabilmesi ve sanatla uğraşmaları için yıllardır yoğun ilgi gören Meslek Edindirme Kurslarına son başvuru tarihi 30 Eylül Salı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi MELMEK koordinesinde gerçekleşecek olan kurslara tüm vatandaşları davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sosyal belediyeciliğimizin gereği olarak MELMEK kapsamında hem çocuklar hem de yetişkinler için açtığımız kurslarımız, Melikgazi'mizin sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlıyor. Vatandaşlarımızın meslek edinmesi ve iş gücüne daha donanımlı katılması için belediyemizin vermiş olduğu meslek kurslarını önemsiyoruz. Ücretsiz olarak binlerce vatandaşımıza sunduğumuz kurslar, hem insanların aile hayata katkı sağlıyor hem de şehrimizin ekonomisine katkı sağlıyor.

Bu kurslarımızda özellikle mesleği olmayan hanım kardeşlerimiz meslek kazanıyor, mesleği olanlar da mesleki becerilerini geliştiriyor. Ayrıca sosyalleşerek daha mutlu ve motive oluyorlar. Belediyemize bağlı 18 tesisimizde vereceğimiz meslek edindirme kurslarımızda 40’dan fazla branş yer alıyor. Canva ile dijital tasarım, ilk yardım farkındalık eğitimi, animasyon hazırlama, danışma görevlisi, dil terapisi, emlak danışmanlığı gibi yeni bölümler de açtık. Kursları bitiren ve başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar veriyoruz. Başvuru yapmak için hem tesislerimizi hem de www.melikgazi.bel.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz." dedi