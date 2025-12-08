Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Engelliler Meclisi ve Kent Konseyi iş birliğiyle sahnelenen 'Miras Değil Mübarek' adlı tiyatro oyunu, engelli bireylerin sosyal hayata katılımına örnek oldu. Oyun, tiyatroseverlerden yoğun alkış aldı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin toplumsal farkındalığı artırma ve engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırma amacıyla hayata geçirdiği tiyatro etkinliği, Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi. Osmangazi Engelliler Meclisi'nin 6 ay süren hazırlıklarının ardından sahneye çıkan engelli bireyler, 3 kardeşin babalarından kalan miras hikayesini eğlenceli bir dille anlatan oyunda başarılı performanslarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

Oyun, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Bursa İl Başkan Yardımcıları, Kent Konseyi ve Engelliler Meclisi temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, 'Bir ulusun gelişmişlik düzeyi, engellilere verdiği değer ile ölçülür. Biz de engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak etkinlik ve fiziki imkanları sağlamak için çalışıyoruz. Bu tür organizasyonlarla hem toplumsal farkındalığı artırıyoruz hem de vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesini destekliyoruz.' dedi.

Oyunun yazarı ve yönetmeni H. Ece Küçük, 'Bu tiyatro sadece bir sahne gösterisi değil; aylar süren emek ve sabrın somutlaşmış hali. Öğrencilerimizin cesaretlerini ve yeteneklerini ortaya koyduğu bir geceydi' dedi. Osmangazi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca da, hazırlık sürecinde belediyenin sağladığı desteğe teşekkür ederek, '6 aylık yoğun çalışmanın ardından emeklerimiz sahnede karşılık buldu' ifadelerini kullandı.

Oyun sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, yazar ve yönetmen ile Engelliler Meclisi Başkanı'na çiçek takdim etti ve oyunculara madalyalarını verdi.

Bu arada oyunda sahne alan oyuncular; Atalay Kaplan, Baki Özkaya, Barış Umut Salım, Büşranur Durak, Demet Ergen, Gülin Atmaca, Güler Cevriye Horsa, Hülya Kurtuldu, Nefise Kahraman, Şerife Ablez, Tufan Keskin, Tuğba Sadık, Utku Mert Saka, Yağmur Işık ve Yiğithan Kılıç, oyunda performans sergileyerek geceye renk kattı.