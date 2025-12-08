Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Yücel Boru Fen Lisesi'nde düzenlenen hafta başı bayrak törenine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de eğitim kurumlarına verdiği önemi gösteren protokol, Yücel Boru Fen Lisesi'ndeki bayrak törenine katıldı. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, törenin ardından okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, 'Yücel Boru Fen Lisesi, ilçemizin en önemli eğitim kurumlarından biri. Sizlerin elde edeceği her başarı, ilçemizin ve ülkemizin kazanımıdır. Öğretmenlerimizle birlikte sizlere en nitelikli eğitimi sunmak için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de öğrencilere seslenerek, 'Gençlerimizin bilimde, teknolojide ve akademik başarıda daha ileriye gitmesi için tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Sizler bu ülkenin geleceği ve umut kaynağısınız' ifadelerini kullandı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise, 'Disiplinli çalışma, milli değerlere bağlılık ve birlik ruhu sizleri başarıya taşıyan en önemli unsurlardır. Devlet olarak eğitim kurumlarımızı daha da güçlendirmek için tüm desteğimizi sürdürüyoruz' dedi. Protokol üyeleri, program kapsamında sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve hedeflerini dinledi. Okul yönetimi, ziyaretin öğrenciler için motivasyon kaynağı olduğunu belirterek protokole teşekkür etti.