Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Türkiye'nin birçok ilinde ve online platformlarda gönüllüleriyle buluşarak teşekkür etkinlikleri düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Bu yılın teması 'Sen Varsan Biz Varız' olarak belirlenen LÖSEV, 8 milyondan fazla gönüllüsüyle Türkiye'nin en geniş gönüllü ağına sahip sivil toplum kuruluşu olmayı sürdürüyor. LÖSEV yetkilileri, gönüllülüğün 'bir kere değil, sürekli ve birlikte yapılan bir iyileştirme hareketi' olduğunu vurgulayarak, lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların tedavi süreçlerinin ve mutluluklarının gönüllüler sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

İSTANBUL'DA COŞKULU BULUŞMALAR

İstanbul'da LÖSEV gönüllüleri, Anadolu Yakası'nda DoubleTree by Hilton İstanbul Moda'da, Avrupa Yakası'nda ise Grand Cevahir Hotel & Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Etkinliklerde gönüllüler, konuşmalarla duygularını paylaşırken müzik ve dans gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi. Yıl boyunca çeşitli projelerde destek veren gönüllülere 'Yılın Basın Gönüllüsü', 'Yılın Kurum Elçisi Gönüllüsü', 'Yılın Aktivist Gönüllüsü' ve 'Yılın Kardeş Kurumu' gibi birçok kategoride teşekkür plaketleri takdim edildi.

LÖSEV, gönüllülere teşekkür buluşmalarını yalnızca İstanbul'la sınırlı tutmayarak, ofislerinin bulunduğu illerde de benzer etkinlikler düzenledi. Yüz yüze katılamayan gönüllüler için çevrim içi buluşmalar organize edilerek dayanışma ruhu ülke geneline taşındı.

LÖSEV, gönüllülük çağrısını tekrarlayarak herkesi iyilik hareketine katılmaya davet ederek, 'Her gönüllü, bir çocuğun hikâyesine umut oluyor. Sizin desteğinizle çocuklarımız daha güçlü, mutlu ve sağlıklı. Gönüllülerimiz çocuklarımızın iyileşme yolculuğunda birer kahraman. Sen varsan biz varız.' mesajını yineledi.