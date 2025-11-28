2025 yılı eğitim planı dahilinde, Kayseri Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline 'bitki besleme, ağaç dikimi ve ağaç hastalıkları' hakkında eğitim verildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'de başarılı park ve bahçe çalışmalarını ileriye taşımayı amaçlayan eğitim, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Ziraat Mühendisi Ünal Çolakel tarafından verildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen eğitim oldukça verimli geçti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bitkilerin beslenmesi, ağaç dikim teknikleri ve ağaç hastalıklarıyla mücadele etme konusunda bilgilendirildi.

Eğitime verdiği önemle adından sık sık söz ettiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bizzat katıldığı eğitim programında şunları dile getirdi:

'Melikgazi'de park ve bahçe çalışmaları rekor seviyede ilerliyor. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemizde park çalışmalarına ve ağaçlandırma çalışmalarına çok büyük önem veriyorum. Çınarların Başkanı olarak anılıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Büyük ağaçları ilçemize kazandırıyoruz. Vatandaşlarımız ağaçların gölgesinde dinlensinler, çocuklarımız oyunlar oynasınlar, dünyamız nefes alsın diye var gücümüzle çalışıyoruz.

Her bir çınar bizim için geleceğe atılmış bir imza. Tabi ağaç dikimi kolay iş değil; sırları var, önemli bakım püf noktaları var. Bilimle, ilimle gerçekleştirilen çalışmalar çok daha kıymetli oluyor. Bu hususta Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle güzel bir eğitim gerçekleştirdik. Bitki besleme, ağaç dikimi ve ağaç hastalıkları hakkında önemli bilgiler elde edildi. Melikgazi'mize hizmette çalışmalarını dünden bir adım daha ileriye atan, özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.'