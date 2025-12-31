Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini arttıran yoğun kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayarak ekiplerini sahaya çıkardı.

GAZİANTEP (İGFA) - Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için özellikle ana arterler başta olmak üzere merkez ve kırsal mahalle yollarında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 317 kilometrelik öncelikli merkez yol ağı ile 3 bin 500 kilometrelik köy yolu, 76 bölgede görev yapan 198 araç ve 716 personel tarafından anlık olarak takip edildi. Olası buzlanmalara karşı 12 bin 500 ton tuz stoğu ile birlikte 350 ton buz çözücü ve solüsyon sahada aktif olarak kullanılıyor.

Çalışmalar, 153 GİKOM Çağrı Merkezi üzerinden kesintisiz koordinasyon sağlanarak yürütülürken, vatandaşlardan da sürece destek olmaları konusunda hassasiyet belirtildi.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, ağır tonajlı araç sürücülerinin ise yapılan yönlendirmelere mutlaka uyması konusunda uyarılarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu süre boyunca tüm ekipleriyle 7/24 görev başında olmaya devam edecek.