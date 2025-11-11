Kayseri Kocasinan Belediyesi, ilçedeki park sayısını 530'a çıkararak ve son 10 yılda 965 bin ağaç ile fidanı toprakla buluşturarak, ülkemizin dört bir yanında başlatılan Yeşil Vatan Seferberliği'ne geleceğe nefes, şehre ise oksijen kaynağı oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare olmasına rağmen, yapılan hizmetlerle Kocasinan'da bu rakamın 17,60 metrekareye ve toplam yeşil alanın 7 milyon 270 bin 225 metrekareye ulaşarak yeni bir rekora imza attıklarını söyledi.

'Yeşil bir Türkiye, yeşil bir Kayseri, yeşil bir Kocasinan' vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalar sayesinde Kocasinan nüfusunun iki katından fazla ağaç dikildiğini ifade ederek iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı hedeflenen 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor kıracaklarını vurguladı.

Kocasinan'da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak ilçeyi dünya normlarının üzerine çıkardıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, ''Bir ağaç, bir nefes' anlayışıyla en fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. Yaptığımız çalışmalarla ülkemizin geleceğine nefes oluyoruz. Özellikle hem kentsel dönüşüm alanlarında hem de diğer bölgelerimizde insanların daha güzel vakit geçirebilecekleri ve daha mutlu olabilecekleri parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında fidanlığımız ve seramızın altyapısını güçlendirip daha fazla yeşil alan için çalışıyoruz. Diktiğimiz ağaçların yanı sıra, her geçen gün altyapısını güçlendirdiğimiz fidanlığımızda 530 binden fazla ağaç ve fidan toprakla buluşmaya devam ediyor. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında ilçemize; 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında 425 bin metrekare, 2019, 2020, 2021 yıllarında 200 bin metrekareden fazla yeşil alan, 2022 yılında 345 bin 500 metrekare, 2023 yılında 232 bin 500 metrekare yeşil alan kazandırdık. 2015 yılında 40 bin ağaç, 2016 yılında 70 bin ağaç, 2017 yılında 100 bin ağaç, 2018 yılında 125 bin ağaç, 2019 yılında 100 bin ağaç, 2020 yılında 100 bin ağaç, 2021 yılında 100 bin ağaç, 2022 yılında 126 bin ağaç, 2023 yılında 117 bin ağaç, geçen yıl ise 87 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk. Yani 10 yılda 965 bin ağaç diktik. Bu yıl da 94 bin ağaç diktik. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir.' ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla 'Yeni bir yemyeşil Kocasinan' inşa ettiklerini belirterek, 'Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik ve Kocasinan'ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan'ı yeşile bürünmüş bir ilçe hâline getiriyoruz. Özellikle daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak ilçeyi yeşil alan oranıyla dünya normlarının iki katına çıkardık. Daha yeşil Kocasinan kapsamında yaptığımız çalışmalarla ilçemizdeki park sayısını 530'a yükselttik. Bu kapsamda ilçemize toplam 3 milyon 475 bin 995 metrekare yeşil alanı Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediyesinin Kocasinan sınırları içerisindeki 55 adet büyük park ve 3 milyon 844 bin 200 metrekare yeşil alan ile toplamda Kocasinan'ımızda 7 milyon 270 bin 225 metrekare yeşil alan olmaktadır. Bilindiği üzere, dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken Kocasinan'daki yeni nüfus 416 bin 800'dür. Bu da yaptığımız hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını 17,60 metrekareye ulaştırmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi devam ettiriyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız; bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir. Şimdiden parklarımız Kocasinan'a ve Kayseri'ye hayırlı olsun.' diye konuştu.