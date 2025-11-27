Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Generalemir Mahallesi'ndeki anayol güzergâhında yürütülen asfalt, çevre düzenleme ve yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların keyif alabileceği ve yaşamaktan mutluluk duyacakları alanlar oluşturmak amacıyla çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'ın her köşesinde daha yaşanabilir bir şehir parçası inşa ediyoruz' dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun bir tempoda çalıştığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, asfalt sezonunun sonuna yaklaşmalarına rağmen yol çalışmalarının yoğun tempoda sürdüğünü söyledi.

Vatandaşların keyif alabileceği ve yaşamaktan mutluluk duyacakları alanlar inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Belediyesi Fen İşleri ekiplerimiz için artık asfalt sezonunun son çalışmalarını yapıyoruz denilebilir. Ekiplerimiz yaz-kış demeden yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ancak asfalt uygulaması için belirli bir sıcaklık gerektiğinden, hava sıcaklığı belli bir seviyenin altına düştüğünde veya yağış olduğunda asfaltlama işlemi sahada yapılamamakta; buna rağmen yol çalışmalarımız aksamadan devam etmektedir.

Yaz aylarında 40 dereceyi aşan sıcaklıkların altında, asfaltın ekstra sıcaklığıyla birlikte yoğun bir tempoda çalıştılar. Ellerine, emeklerine sağlık. Havalar soğumuş olsa da, yazın gösterdikleri özveri ve gayretle çalışmalarını sürdürmektedirler. Kocasinan'ın her bir köşesinde daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak, ulaşımda daha hızlı ve güvenli bir trafik akışı sağlamak ve hemşehrilerimize her noktada rahat erişim imkânı sunmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Hepsine emekleri için teşekkür ediyoruz. Bizlerin asli görevi, vatandaşa hizmet etmektir. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve daha güzel bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı programındaki hedeflerimizi tamamladıktan sonra 2026 yılı için de her noktada hemşehrilerimize daha nitelikli hizmet sunmanın gayreti içinde olacağız. Daha yoğun bir tempoyla çalışmaya devam edeceğiz.' İfadelerine yer verdi.

'BÜTÜN GAYRETİMİZ DAHA KONFORLU BİR KOCASİNAN İÇİNDİR'

Kocasinan'ın her alanında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Yapılması gereken tüm çalışmaları program dâhilinde gerçekleştirecek ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu bir Kocasinan sunmak içindir. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.