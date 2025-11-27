İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle sanatsal yolculuğunu ulusal ve uluslararası arenada sürdüren İzmir Oda Orkestrası tarafından gerçekleşen konserde klasik müzik ziyafeti sunuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da İzmirli sanatseverlere eşlik etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleşen İzmir Oda Orkestrası konserine katıldı. İzmirli sanatseverlere müzik ziyafeti sunan programın ilk yarısında HR Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası'nın Başkemancısı Bükreşli sanatçı Florin Iliescu, repertuvarının en virtüözistik eserlerinden H. Wieniawski Polonaise de Concert, op.4 (Konser Polonezi) ve E. Ysaye Caprice d'après L'Étude en Forme de Valse (Vals Biçimindeki Etüt Üzerine Kapris) yapıtlarını seslendirdi.

Konserin ikinci yarısında ise Alman şef Jesko Sirvend yönetiminde F. Mendelssohn'un Akdeniz'in renkli ve coşkulu atmosferini yansıtan 4. Senfonisi yorumlandı. Bir buçuk saat süren konser programı ilk yarı teknik virtüözitenin ön planda olduğu solo performanslardan oluştu. İkinci yarı Mendelssohn'un enerjik ve geniş kitlelerce bilinen 'İtalyan' senfonisiyle tamamlandı.