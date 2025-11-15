Bunlar da ilginizi çekebilir

Eğitim sonunda, afet bilincinin yaygınlaştırılması ve olası afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleşen programda, geçmişte yaşanan depremlerden görüntüler sinevizyon eşliğinde izletildi. İzletilen videolarda yapılan hatalı davranışlar ve doğru uygulamalar üzerinde durularak katılımcılara farkındalık kazandırıldı.

Van'da güvenli ve konforlu ulaşım seferberliği

Eğitimde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler hatırlatılarak deprem gerçeğiyle yaşamanın önemine dikkat çekildi. Hasan Say, deprem öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem anında yapılması gereken doğru davranışlar ve sonrasında izlenecek adımlar hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

KAYSERİ (İGFA) - 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü dolayısıyla Kayseri Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programa, AFAD Kayseri İl Müdürlüğü'nde görevli Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürü Hasan Say eğitimci olarak katıldı.

Talas Belediyesi ve Kayseri AFAD İl Müdürlüğü iş birliğinde belediye personeline yönelik 'Afet ve Acil Durum Eğitimi' düzenlendi.

