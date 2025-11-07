Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin hayırsever iş birliğiyle Kayseri'ye kazandırdığı İzzet Altun İlkokulu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Okul açılışında konuşan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Eğitim için ne gerekiyorsa her zaman hazırız.' dedi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Mithatpaşa Mahallesi'nde düzenlenen İzzet Altun İlkokulu'nun açılış törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, hayırsever Mehmet Altun ve ailesi, hayırsever Osman Ulubaş, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

Kayseri'nin hayırseverlerle özdeşleştiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Mehmet amcamızın Türkiye genelinde yaptığı 15 okulun 3'ü Kocasinan bölgemizdedir. Mithatpaşa Mahallemizde bulunan İzzet Altun İlkokulu'nun resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl hizmete giren bu okulun önemi ve kıymeti farklıdır; çünkü burası açılmasaydı çocuklarımızın gidebileceği başka bir okul yoktu. Küçücük yavrularımız burada sağlıkla büyüyecek, eğitim alacak ve büyüdüklerinde İzzet Altun ile Mehmet Altun amcalarını hayırla yâd edecekler. Binlerce çocuğumuz burada eğitim görecek ve dua edecek. Bu eserin hayata geçmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim yapılan bu hayırları kabul eylesin. Kamunun ihtiyaç duyduğu her noktada yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Özellikle millî eğitim konusunda daha hassas davranıyoruz. Eğitim için yapılması gereken ne varsa ben ve ekibim her zaman hazırız.' ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise okulun yapılmasında hayırsever Mehmet Altun'a ve Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür ederek şunları kaydetti: 'Hayırsever Avukat Mehmet Altun ve Kocasinan Belediyemiz tarafından İzzet Altun İlkokulu ilçemize ve ilimize hayırlı olsun. Hayırseverlerimiz, şehrimiz için büyük bir avantaj sağlıyor.'

Hayırsever Mehmet Altun da 'Kendimi eğitime adadım ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde okullar yaptırdım. Allah uzun ömür verirse okullar yapmaya devam edeceğim.' dedi.

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise 'En değerli varlık insandır. İnsanın da iki gayesi vardır: Hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmak. Mehmet Altun amcamızda bunu görüyorum. Yaptığı eserlerle, hayatıyla ve çalışkanlığıyla örnek alınacak bir insandır. Yaptığı eserlerle her geçen gün gençleşiyor. İyilik yapmak ve faydalı olmak. En büyük hayır da eğitime yapılan hayırdır diye düşünüyorum.' diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayseri'nin birçok alanda olduğu gibi hayırseverlik konusunda da önde gelen bir şehir olduğunun altını çizerek, 'Hayırsever Mehmet Altun amca ile yine bir açılışta, yine birlikteyiz. 325 bin öğrenci ve 23 bin öğretmen. Bu sayı birçok ilin toplam nüfusundan daha fazla. Kayseri, eğitimde muhteşem işler yapıyor. Şehirde güzel şeyler oluyor. Hem devletimizin hem belediyemizin yaptığı yatırımlar hem de Mehmet Altun amcamız gibi hayırseverlerimiz sayesinde bu başarılar gerçekleşiyor. Yaptığı okullardaki bütün öğrenciler ayrı ayrı dua ediyor. Ömrünü ve malını memleketine adayan Mehmet Altun amcamı tebrik ediyorum. Bu çocuklar seni mahcup etmeyecek. Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz.' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kürsüde dualarla okulun resmi açılışı gerçekleştirdi. Sonrasında Başkan Çolakbayrakdar, protokole okulu detaylı bir şekilde gezdirmesiyle tören sona erdi.