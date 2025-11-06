Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi tarafından gerçekleştirilen denetimin ardından hazırlanan teftiş raporunun nihai kısmında yer alan övgü dolu ifadelerin, Kocasinan Belediyesi'nin hizmet anlayışına duyulan güveni bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Raporun sonunda yer alan, 'Kocasinan İlçesi'nin 2020-2025 yılları arasındaki belediyecilik hizmetleri kapsamında; altyapı, üstyapı, sosyal ve kültürel alanlarda ilçenin çehresini değiştiren önemli yatırımların hayata geçirildiği memnuniyetle müşahede edilmiştir.' değerlendirmesinin kendilerini son derece gururlandırdığını dile getiren Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Bu gururu hemşehrilerimizle paylaşmak istedim.' dedi.

KOCASİNAN'IN 2020-2025 DÖNEMİ BAŞARIYLA TESCİLLENDİ

Raporun nihai kısmında yer alan değerlendirmelerin, Kocasinan Belediyesi'nin ortaya koyduğu hizmet vizyonunun somut bir teyidi niteliğinde olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: 'Eylül ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi tarafından belediyemizin tüm iş ve işlemleriyle ilgili kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Çok şükür ki bu denetimin neticesinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Kamu zararı oluşturabilecek ya da hukuki bir sürece konu olabilecek hiçbir eksiklik veya usulsüzlük tespit edilmedi. Bu, kurum olarak şeffaf, hesap verebilir ve ilkeli yönetim anlayışımızın bir göstergesidir. Müfettişimizin raporunda; 2020-2025 döneminde Kocasinan'ın altyapısından üstyapısına, sosyal ve kültürel donatılarından çevre düzenlemelerine kadar ilçemizin adeta yeniden şekillendiği vurgulanmıştır. Bu ifadeler bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Kocasinan'ı geleceğe taşıyan her yatırımda, alın teriyle ve gönülden çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin emeğine, gayretine sağlık.'

TÜM BİRİMLER BAŞARIYLA DENETİMDEN GEÇTİ

Denetim sürecinde belediyenin tüm birimlerinin titizlikle incelendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, 'Yazı İşleri, İnsan Kaynakları, Zabıta, Ruhsat ve Denetim, İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Mali Hizmetler, Emlak ve İstimlak, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Veteriner İşleri ve Bilgi İşlem gibi bütün müdürlüklerimizin çalışmaları ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir. Neticede, belediyemiz genel işleyişi bakımından son derece olumlu bir tablo ortaya çıkmıştır.' diye konuştu.

'KOCASİNAN EMİN ADIMLARLA GELECEĞE İLERLİYOR'

Kocasinan Belediyesi'nin, yalnızca bugün için değil, geleceğin Kocasinan'ı için de güçlü temeller attığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Şeffaf, adil ve katılımcı belediyecilik anlayışımızla, hemşehrilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarı; Kocasinan ailesinin, yani çalışanlarımızın ve en önemlisi bizlere inanan kıymetli vatandaşlarımızın ortak başarısıdır.' diye sözlerini noktaladı.





M.Uzel