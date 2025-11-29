Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'nde yapılacak 7 hekimli aile sağlık merkezinin temelini attı.

KAYSERİ (İGFA) - Bölgenin uzun süredir ihtiyaç duyduğu sağlık tesisinin inşaatına başlandığını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkezin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişebileceğini dile getirdi.

Bölgenin uzun süredir aile sağlık merkezine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Kıymetli hemşehrilerim, Erciyesevler Mahallesi'nde aile sağlık merkezimizin temellerini atıyoruz. İnşallah bugün başlayan inşaat süreci en kısa sürede tamamlanacak ve bölgede yaşayan hemşehrilerimize hizmet vererek onların daha kolay sağlık hizmetlerinden faydalanmalarına imkân tanıyacak. Bölgenin uzun süredir ihtiyacı olan aile sağlık merkezi tesisi, Kocasinan Belediyemiz tarafından yapılan ihale sonucunda inşaatı başlatıldı. Allah nasip ederse, önümüzdeki yılın ortasına doğru burayı açmayı hedefliyoruz. Kazasız, belasız ve sağlıkla tamamlanması inşallah nasip olur.' diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, belediye olarak mahallelerdeki sorumluluklarının yanı sıra kamu kurumlarıyla iş birliği içinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini ifade ederek, 'Bu tesis tamamlandığında Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilecek ve 7 aile hekimimiz burada görev yaparak bölge halkının sağlıklı yaşamına katkı sağlayacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.' dedi.