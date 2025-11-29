Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanbel Enerji A.Ş. ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğü vatandaşların su aboneliği ve fatura işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 'Kapıda Abone Sistemi' uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama sayesinde, vatandaşlar evlerinden çıkmadan yalnızca bir dakika içinde su abonelik işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Yeni sistem kapsamında, su faturalarını okumak üzere adreslere gelen ekipler, hane sakinleri evde bulunamadığında kapıya 'Okuyamadık' notu bırakıyor. Bu not üzerinde yer alan numaraya WhatsApp üzerinden sayaç bilgilerini gönderen vatandaşların faturaları hızla oluşturuluyor. Böylece birikmiş fatura ödemelerinin önüne geçilerek hem zaman hem de maddi kayıp engellenmiş oluyor.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, işlemlerini kısa sürede ve zahmetsizce tamamlayabildiklerini belirterek, bu yenilikçi ve vatandaş odaklı hizmet için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a, teşekkür ettiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'da geçtiğimiz günlerde konu ile iglili şu ifadelere yer vermişti;

'SU HİZMETLERİNİ DAHA KALİTELİ VE HESAP VEREBİLİR HÂLE GETİRİYORUZ'

Şanbel Enerji A.Ş.'ye devredilen hizmetler sayesinde önemli değişimler olduğunun altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kura çekilişinde yaptığı konuşmada, 'Göreve geldiğimiz günden beri, endeks okuma süreçlerinin daha düşük maliyetle, daha düzenli, daha ulaşılabilir ve daha şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü görüyoruz. Tahakkuk oranlarında ciddi artışlar sağlandı. Bu, hem vatandaşımızın hakkının korunması hem de kamu kaynaklarının doğru yönetilmesi açısından son derece kıymetlidir.' İfadelerine yer verdi.

'VATANDAŞ ODAKLI HİZMET'

Vatandaşa kolaylık sağlayacak yenilikleri de hayata geçirdiklerini dile getiren Gülpınar, ''Kapıda Abonelik Hizmeti' sayesinde abonesi olmayan hemşerilerimiz işlemlerini artık evlerinden çıkmadan yapabiliyor. Evde bulunmayan vatandaşlarımızın fatura okumalarında mağduriyet yaşanmaması için adreslere 'Okuyamadık Bildirimi' bırakılıyor. Böylece vatandaşımız, üzerindeki numaralar aracılığıyla bize ulaşıyor ve herhangi bir hak kaybı olmadan okumalar yapılıyor. Bu uygulama, hizmette iletişim ve nezaketin en güzel örneklerinden biri oldu' şeklinde konuştu.