Türk Dil Kurumu, resmi internet sitesi üzerinden başlattığı anketle kamuoyuna '2025 yılını karşılayan kelime/kavram sizce hangisi?' sorusunu yöneltti.

ANKARA (İGFA) - Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğinde yürütülen '2025 Yılının Kelimesi/Kavramı' çalışmasında Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen önerilerin değerlendirilmesiyle belirlenen 5 kelime/kavram halk oylamasına açıldı.

TDK'nin resmi internet sitesi üzerinden (anket.tdk.gov.tr) erişime açılan ankette, 'Size göre 2025 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?' sorusu yöneltildi.

Ankette yer alan kavramlar, günümüz dünyasının sosyal, ahlaki ve kültürel sorunlarına işaret eden ifadelerden oluşuyor. Seçenekler arasında; bireylerin gerçek hayatta sorumluluk almadan sosyal medya paylaşımlarıyla vicdanını rahatlatmasını tanımlayan 'dijital vicdan', ağır zulümler karşısında duyarsızlaşmayı ifade eden 'vicdani körlük' ve hem manevi çöküşü hem de küresel ısınmaya bağlı susuzluğu çağrıştıran 'çorak' kelimesi yer aldı. Ankette ayrıca, iyi niyete rağmen sorumluluk almaktan kaçınmayı anlatan 'eylemsiz merhamet' ile bireylerin dil, düşünce ve yaşam tarzı açısından birbirine benzemesini ifade eden 'tek tipleşme' kavramları da bulundu.

TDK'nin bu çalışması, yalnızca bir kelime seçimi olmanın ötesinde; toplumun 2025'e hangi duygu, sorun ve kavramlarla baktığını ortaya koymayı amaçladı.