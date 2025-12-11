Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, Kırıkkale ili Yahşihan OSB'deki kimya fabrikasında çıkan yangına destek amacıyla 1 araç ve 4 personelden oluşan itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi, son teknoloji donanıma sahip araçları ve eğitimli personeliyle ihtiyaç duyulan her bölgede hızlı ve etkin müdahale kapasitesiyle örnek bir başarı sergilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kırıkkale'nin Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde madeni yağ üretimi yapan bir kimya fabrikasında çıkan yangına çevre illerden de destek sağlandı.

Yangının büyüme riskine karşı Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla hızla bölgeye yönlendirildi.

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı 1 araç ve 4 deneyimli personel, müdahale çalışmalarına takviye sağlamak üzere Kırıkkale'ye intikal etti. Profesyonel kadrosu ve modern ekipmanlarıyla dikkat çeken Kayseri Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, olay yerine ulaşır ulaşmaz ekiplerin koordinasyonuna dâhil olacak.