Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin Gücüyle Pedallıyoruz' etkinliğine katıldı. Sporun ve sporcunun dostu vizyonuyla örnek projelere imza atan Başkan Büyükkılıç, Avrupa Spor Şehri Kayseri'yi 'Dünya Spor Başkenti' hedefine emin adımlarla taşıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü, Kayseri'de spor dolu bir etkinlikle kutlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin Gücüyle Pedallıyoruz' etkinliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 1 Nolu Otopark'ta başlayan etkinlikte, yüzlerce bisikletli katılımcı, 8 kilometrelik parkur boyunca Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi. Saat 14.30'da bisiklet teslimiyle başlayan etkinlik, 15.00'te verilen startla birlikte renkli görüntülere sahne oldu.

Spor kıyafetlerini giyerek etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla birlikte pedal çevirerek Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Başkan Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, 'Cumhuriyetimizin 102. Yıl dönümünde pedallıyoruz. Şehrimizde gençlerimizi, değerlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz' dedi. Katılımcılara bisiklet sürüşü öncesi seslenen Başkan Büyükkılıç, Biriz beraberiz, hep beraber Cumhuriyetiz, Selçukluyuz, Osmanlıyız, ay yıldızlı Türk bayrağımızın sevdalısıyız' dedi.

Başkan Büyükkılıç, 'Altın Bayrak' ödüllü Avrupa Spor Şehri unvanına sahip Kayseri'nin, 'Dünya Spor Başkenti' olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, 'Sporu sadece bir etkinlik değil, bir yaşam kültürü haline getirmek istiyoruz. Cumhuriyetimizin gücüyle, sporda da örnek şehir olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanıcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri'ye Cumhuriyet'in 102. yılına armağan ettiği 29 Ekim Katlı Kavşağı'ndan geçiş yaptılar. Başkan Büyükkılıç'a etkinlikte Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik etti.

Katılımın ücretsiz olduğu organizasyonda, sporseverler kendi bisikletleriyle de etkinliğe dâhil olabildi. Parkur sonunda, Cumhuriyet Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne dönüşler için ring seferleri düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor yatırımları ve etkinlikleriyle her yaştan vatandaşı spora teşvik etmeye devam ediyor.