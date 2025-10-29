İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen '102'nci Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı' sona erdi. İki etap halinde yarışan takımlar Körfez'de renkli görüntüler oluşturdu. Dereceye girenlere törenle ödülleri verildi.

İZMİR (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yılı kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Yelken Federasyonu ile Ege Açık Yat Kulübü iş birliği ile düzenlenen '102'nci Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı' sona erdi.

25 Ekim'de Çeşme'de başlayan yarışmanın ikinci etabı İzmir Körfezi'nde devam etti. Dereceye giren takımlara ödülleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Işıkhan Güler, İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım tarafından İzmir Marina'da düzenlenen törenle takdim edildi.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, 'Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı günde sizlerle beraber yat yarışlarında olmak çok büyük onur, gurur ve mutluluk verdi. Bu yarışmaya katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonlar gerçekleştiririz. Dereceye girenleri de tebrik ediyorum' dedi.

KİMLER DERECEYE GİRDİ?

Yarışmada ORC A1 Kategorisi'nde C For Sea takımı birinci, Minni takımı ikinci, Ladies First takımı üçüncü oldu. ORC A2'de ise Zamazingo takımı birincilik, Hit takımı ikincilik, Lady Sun takımı ise üçüncülük kazandı. Bu kategoride Kırmızı 1 ile Taxi 'ben de katıldım' başlığı altında yarıştı. ORC B Kategorisi'nde de Caki takımı birinci, Callista takımı ikinci, Rainbow Followers takımı üçüncü oldu. Aynı kategoride Aykanur 'ben de katıldım' başlığında yarışta yer aldı. Destek Kategorisi'nde ise Silence birinciliği, Barbarossa İzmir de ikinciliği elde etti.

102 MİLLİK MESAFE GEÇİLDİ

Yarışın ilk etabı 25 Ekim tarihinde Çeşme'den başladı. İkinci etap ise Körfez içi olarak tanımlanan kısımda Konak İskele, Bayraklı, Çiğli güzergahında gerçekleşti. İlk etap kapsamında Çeşme Marina'dan İzmir Marina'ya gelen tekneler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilk olarak kortej oluşturdu. İzmir Marina'dan ayrılan tekneler Göztepe, Karantina, Konak rotasını izleyerek gerçekleştirdikleri Cumhuriyet Korteji ile halkı selamladı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonun ardından üç saatlik ikinci etap yarış heyecanı yaşandı. İki etap toplamında 102 millik mesafe kat edildi.