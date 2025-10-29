Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi'nin tanıtım töreni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve protokolün katılımıyla gerçekleştirilecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 102. Yılı'nda dev bir projeyi tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sunuyor. Kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 13.30'da düzenlenecek törenle resmen hizmete sunulacak. Tanıtım törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri katılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin ulaşım altyapısını geliştirmek adına yapılan bu projeyi, kentteki yaşam kalitesini arttırmak için atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, önümüzdeki dönemde yapılacak olan Kartal Katlı Kavşağı Projesi için de önemli bir alternatif güzergâh oluşturduğunu belirtti.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Çelenk Sunma Töreni'ne katıldı. Büyükkılıç, 'Biz Cumhuriyet Bayramı'nda bir sevincimizi daha paylaşacağız. Meteoroloji bölgesinde yapmış olduğumuz ve 85 günde tamamladığımız güzel kavşağımızın açılışını yapacağız. Cumhuriyet'imizi eserlerimizle taçlandıracağız. Kamuoyuna o günde 29 Ekim ismini vermek suretiyle açıklayacağız, Cumhuriyetimizi yaşatma yönündeki gayretlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz' diye konuştu.

Tanıtım törenine tüm Kayserilileri davet eden Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyetin 102. yılını bir kez daha kutladı. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte açılışa hazır hale gelen Meteoroloji Katlı Kavşağı yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyetin 102. Yılını taçlandıracak bu projenin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin ulaşımına büyük katkı sağlayacak bu önemli projeyi 85 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak, şehre modern ve fonksiyonel bir kavşak kazandırmış oldu. Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas-Organize Sanayi Bölgesi ile Erciyes-Şehir merkezi arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getiren bu katlı kavşak, mevcut trafik yükünü büyük ölçüde hafifletecek ve gelecekte planlanan projelere de önemli bir altyapı sunacak. Ayrıca bu kavşak, Erciyes Üniversitesi'nden Organize Sanayi Bölgesi tarafına gidecek olan yeni açmış olduğumuz Davud El-Kayseri ana arterinde ve Paşalı Caddesi'nde trafiği rahatlatacak.