İzmir'de Bornova Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında düzenlediği etkinlik kapsamında çocuklar ve kadınları Belkahve Ata Anı Evi'nde buluşturdu. Katılımcılar, Kurtuluş Savaşı dönemine ait materyalleri inceleyip Cumhuriyet'in tarihini yakından tanıma fırsatı buldu.

İZMİR (İGFA) - Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Bornova Belediyesi, Kurtuluş Savaşı'nın simge alanlarından biri olan Belkahve Ata Anı Evi'ne özel geziler düzenledi. Bornova Belediyesi'nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nden yararlanan 4-6 yaş arası minikler ile Kent Bostanları'nda üretim yapan kadınlar, bu özel gezide bir araya geldi.

Katılımcılar, Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'i ilk kez gördüğü yer olan Belkahve'de, Kurtuluş Savaşı yıllarına ait materyaller ve yayınları inceleme fırsatı buldu. Ata Anı Evi'ni gezen minikler ve kadınlar, hem Cumhuriyet tarihine dair yeni bilgiler edindi hem de Bornova Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte keyifli vakit geçirdi.

Belkahve Ata Anı Evi'ndeki gezide minikler, eğitmenleri eşliğinde Atatürk ve Kurtuluş Savaşı üzerine sohbetler etti. Kadınlar ise hem tarihi atmosferi yakından deneyimledi hem de Bornova Belediyesi'nin sosyal yaşamı destekleyen projeleri hakkında bilgi aldı.

Gün, katılımcıların bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği keyifli anlarla son buldu.