Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'okuyan ve okutan şehir' vizyonu ile eğitim öğretime, proje, yatırım ve uygulamaları ile katkı sağlarken, öte yandan akademik çalışmalara da imkân tanıyarak destek oluyor.

KAYSERİ (İGFA) - Bu anlamda hizmet verdiği tesislerin kapılarını, zaman zaman, konusuna göre araştırmacılar, akademisyenler ve öğrencilere açan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de bir yüksek lisans tez çalışması için Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nün İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri'ndeki atık su arıtma çamurundan örnek alınmasına imkân tanıdı.

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altındaki, Mustafa Kutay Karadayı'nın kaleme aldığı, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sönmez'in ise danışmanlığını yaptığı 'Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi' başlıklı tez çalışmasında, atık su arıtma çamurunun bazı bitkiler üzerine etkilerinin araştırması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, akademik çalışma için üniversite öğrencisi Karadayı'nın, Kayseri'de bulunan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Develi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Yahyalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Bünyan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Tomarza İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinden analiz yapması üzere arıtma çamurları edinmesine imkân sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, söz konusu destek ile hem yükseköğrenim öğrencisine hem de akademi dünyasına katkı sundu.