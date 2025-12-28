Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla birçok kentte yoğun kar yağışı etkisini arttırdı. 29 Aralık Pazartesi günü için tatil haberleri ilk olarak Van, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Şırnak illerinden geldi.

ANKARA (İGFA) - Yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla 29 Aralık Pazartesi günü dolayısıyla bazı şehirlrde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle arayla verildi.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde il genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM,HEM,ADEM,Reh. Merk. dahil) eğitime 1 gün ara verilirken, engelli,hamile personel ve 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler idari izinli olacağı duyuruldu.

Düzce Valiliği, tatil kararını sosyal medya hesabından duyururken, Vali Selçuk Aslan, paylaşımında, karın keyfini çıkaran öğrencilere sağlıklarını korumaları ve kitaplarla vakit geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Vali Aslan, 'Beyaz bir örtü gibi şehrimizi saran kar, bugün sizlere küçük bir mola armağan ediyor. Bu tatil; dinlenmek, pencerenizden karı izleyip hayal kurmak için güzel bir fırsat. Karın sevincini yaşayın ama sağlığınızı ve güvenliğinizi de ihmal etmeyin. Kitaplarınız sizi bekler, okulunuz sizi özler; öğretmenleriniz de yeniden aynı heyecanla buluşacakları günü sabırsızlıkla beklerler. Hepinize huzurlu, mutlu ve sıcacık bir kar tatili diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Karabük'te etkili olan kar yağışı dolayısıyla okullar Pazartesi günü tatil edildi. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu.

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları etkin olurken Valilik okulların 29 Aralık Pazartesi 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü (BEUN) ise pazartesi günü yapılacak final sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Kastamonu'nun Küre ilçesi, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.