Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde açılan sanatçı Sibel Salırlı'nın 'Mülahaza' adlı kişisel sergisi, büyük ilgiyle karşılandı. Sergideki eser satışlarından elde edilen gelir ile meme kanseri tedavisi gören hastalara destek amacıyla Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'ne bağış yapıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı önemli kültür ve sanat mekânlarından Büyük Şehir Sanat Galerisi, anlamlı bir etkinliğe daha kapılarını açtı. Sanatçı Sibel Salırlı'nın 'Mülahaza' isimli kişisel sergisi, hem sanatsal değeri hem de taşıdığı sosyal sorumluluk bilinciyle ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Doğanın dokusundan, dönüşümünden ve içsel yolculuğundan ilham alan 71 özgün eserin yer aldığı sergi, 21-24 Kasım tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, kısa sürede geniş bir ziyaretçi kitlesine ulaştı ve 71 eserden 18'i satışa konu oldu.

Sanatçı Sibel Salırlı'nın eser satış geliri ile meme kanseri tedavisi gören hastalara destek amacıyla Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurma Kurumu Derneği'ne bağış yapması, etkinliğe daha özel bir anlam kattı. Bu duyarlı yaklaşımıyla toplumsal farkındalığa önemli katkı sunan Salırlı'ya, katılımcılar tarafından teşekkür edildi.

Sergi boyunca sanatseverlerin ilgisi, sanatın iyileştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarken, yapılan bağışlar ise hastalara umut olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde kültür ve sanata yönelik yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasını koruma, geliştirme ve geleceğe aktarma yönündeki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Büyük Şehir Sanat Galerisi, hem genç hem de deneyimli sanatçıları destekleyerek nitelikli etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.