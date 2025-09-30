Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki taksi ve duraklarına denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin denetimlerinde, araç izin belgesi, sürücü izin belgesi, emniyet kemeri ile araç temizliğine yönelik kontroller yapıldı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de esnaflara yönelik denetimler ile sokakların düzeni ile sorumluluk alanlarındaki güvenliğine ilişkin kontrolleri gerçekleştirerek, huzuru, güvenliği ve sağlığı tesis etmeye destek olan zabıta ekipleri, denetimlerine ve kontrollerine devam ediyor.

Bu doğrultuda öğrenci servislerinin ardından ticari taksi durak ve araçlarının da kontrollerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, taksici esnafının da vatandaşlarının da memnuniyetini kazandı.

Kayseri Havalimanı Taksi İşletmesi Kooperatifi Başkanı Necmettin Karaoğlan, Büyükşehir Belediyesi Zabıtası’nın denetim ile kontrollerinden memnun olduklarını dile getirerek, “Kayseri Havalimanı Taksi olarak zabıtanın denetimlerinden memnunuz. Hem denetimlerde bir eksik olursa onlar ortaya çıkıyor hem de burada korsan taşımacılığın önüne geçiyor. Bu yönden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi denetleme zabıta amirlerine teşekkürleri bir borç biliyoruz. Emeklerine sağlık. Denetimlerin daha sık olmasından memnun oluruz” diye konuştu.

Kayseri Havalimanı Taksi Sorumlusu Murat Tetik ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin denetlemesinden ziyadesiyle memnun olduklarını ifade ederek, “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin bizi denetlemesinden ziyadesiyle memnunuz. Ve bu korsan taşımacılığa karşı da göstermiş olduğu hassasiyet gerçekten ortada. Bizim denetlenmeye gerçekten çok ihtiyacımız var hizmet sektörü olarak. Yaptığı hizmetler için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Komiseri Mustafa Koçak da konuya ilişkin verdiği bilgilerde şunları kaydetti: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta Amirliği ekipleri olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi ve Taksi Durakları Yönetmeliği gereği, araç izin belgesi, sürücü izin belgesi ve araç temizliği konusunda denetimlerimizi yapmış bulunmaktayız. Ayrıca taksimetre açmaları, engelli yolculara yardım etmeleri ve yolculara nezaket kuralları içerisinde davranmaları gerektiği konusunda uyarılarımız yapılmıştır. Şehrimizin genelinde ticari denetim ve kontrollerimiz yapılacaktır.”

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından taksi ve duraklarında yapılan denetimlerde, araç izin belgesi, sürücü izin belgesi, emniyet kemeri ve araç temizliği kontrol edilirken, sürücülere de taksimetre kullanımı, engelli ve yaşlılara yönelik yardımcı olma ile yolculara nezaketli davranmaya yönelik uyarılar da yapıldı.