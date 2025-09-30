Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın, önceki gün Kıbrıs’ta Chamada Hotel’de sahne alarak unutulmaz bir geceye imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Sevenleriyle buluşan Akalın, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendirerek mekânı dolduran müzikseverlere coşku dolu anlar yaşattı.

ENERJİSİYLE BÜYÜLEDİ

Sahneye mini beyaz kıyafetiyle çıkan ünlü sanatçı, enerjisi ve güçlü sahne performansıyla geceye damgasını vurdu. Akalın, bitmeyen temposu ve seyirciyle kurduğu sıcak diyaloglarla Kıbrıs’ta yine ayakta alkışlandı.

HİTLERLE DOLU REPERTUVAR

“Pop müziğin kraliçesi” unvanını bir kez daha hak eden Akalın, yıllardır dillerden düşmeyen hit parçalarını art arda seslendirerek dinleyicilerine müzik dolu bir yolculuk yaşattı.