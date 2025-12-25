Türkiye'nin kış turizmindeki amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin Türkiye'deki ilk toplantısına ev sahipliği yaparak Türk dünyasını Kayseri'de buluşturdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin birlik üyeleriyle bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyoner yaklaşımıyla uluslararası bir marka haline gelen Erciyes, önemli bir organizasyonla bir kez daha küresel ölçekte dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan başta olmak üzere Türk dünyasından 8 önemli kayak merkezinin yer aldığı Birlik toplantısı, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adayı Kayseri'de, Erciyes'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birliğin Türkiye'deki ilk toplantısına Azerbaycan'dan Şahdağ ve Tufandağ, Kazakistan'dan Şimbulak, Özbekistan'dan Amirsoy, Türkiye'den ise Erciyes, Uludağ ve Palandöken kayak merkezlerinin yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin üyeleri arasında iş birliğini güçlendirme, ortak spor organizasyonları düzenleme, kültürel ve gastronomik etkinlikler gerçekleştirme konularında kapsamlı istişareler yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde, ortak yarışmalar ve uluslararası organizasyonlar aracılığıyla Türk dünyası arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesi hedefi öne çıktı.

İki gün süren program kapsamında katılımcılar, Erciyes Kayak Merkezi'ni yerinde inceleyerek Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve ekibinden teknik sunumlar aldı. Erciyes'in altyapısı, pist kalitesi ve işletme modeli katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. Erciyes'teki ilk gün programı sonunda Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, katılımcı kayak merkezi temsilcilerine katılım belgelerini de takdim etti.

Misafirler, Kayseri Kültür Yolu Projesi kapsamında Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Kurşunlu Camii, Saat Kulesi, Kayseri Kalesi ve Arkeoloji Müzesi'ni gezerek şehrin köklü tarihine yakından tanıklık etti. Kayseri mutfağının eşsiz lezzetlerini tadan konuklar, kente duydukları hayranlığı dile getirdi.

Program kapsamında ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Kayak Merkezleri Birliği üyeleriyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hizmet veren Mutfak Sanatları Merkezi'nde bir araya gelerek, Kayseri'nin turizm vizyonunu ve Erciyes'in uluslararası rolünü anlattı.

Başkan Büyükkılıç, Türk Cumhuriyetleri Kayak Merkezi Birliği üyesi Türk cumhuriyetlerini misafir ettiklerini belirterek, 'Erciyes Kayak Merkezi'mizin Türk Cumhuriyetleri Kayak Merkezi Birliği'ne dâhil olması vesilesiyle şuanda misafirlerimiz Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan başta olmak üzere bundan sonraki süreçte hem iş birliği hem de Türk Dünyası Kültür Başkenti projesine de destek bağlamında beklentilerimiz olduğunu paylaşıyor, konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz' ifadelerini kullandı.

Türk Kayak Merkezleri Birliği Genel Sekreteri Orhan Badalov da birlik adına Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek Türk cumhuriyetleri olarak iş birliği vurgusu yaptı.

Türk Kayak Merkezleri Birliği Genel Sekreteri Orhan Badalov, Kayseri'ye geldikleri ilk andan itibaren güzel bir şekilde karşılandıklarını vurgulayarak, Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin kuruluş serüvenini anlattı.

Badalov, birliğin ana üye ülkeleri arasında Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan olduğuna işaret ederek, 'Şu an itibariyle 4 ülkeden 8 kayak merkezimiz var. Bu birliğimizin temel hedefi birbirimizi yakından tanımaktır, karşılıklı ilişkileri güçlendirmek, genişletmektir. Aynı zamanda birlikte olan kayak merkezlerinin inşası için hangi katkıları sağlarız, hangi projeleri yapabiliriz, onun üzerinde çalışmak. Amacımız, bu birliğin sayesinde Türk devletlerinde bir araya toplanmak' diyerek, ilerleyen süreçte forum ve yarışma kupa etkinlikleri olacağını duyurdu.

Öte yandan Türk dünyasından gelerek Kayseri'de eğitim gören öğrencilerin verdiği ilgiyle izlenen mini konser, kültürel birlikteliğin en anlamlı yansımalarından biri oldu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde Erciyes, yalnızca Türkiye'nin değil, Türk dünyasının ortak değeri olarak öne çıkarken; bu önemli toplantı, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adayı Kayseri'de Erciyes'in, kültür, turizm ve sporun kesişim noktası olduğunu bir kez daha kanıtladı.