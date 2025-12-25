Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz basketbol kursu, yıl boyunca gençlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kentte düzenlediği spor faaliyetleriyle çocukları ve gençleri spora yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, basketbol kursunu haftanın 4 günü sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu ile Seyfi Alanya Spor Salonu'nda gerçekleşen ücretsiz kursa, şehrin farklı noktalarından gelen gençler katılım gösteriyor. Basketbol kursuna gelen toplam 150 kursiyer temel basketbol eğitimlerinin yanı sıra; takım ruhu, disiplin ve özgüven kazanıyor.

Ücretsiz olmasıyla da fırsat eşitliği sağlayan ve gençlerin fiziksel gelişimlerini desteklemenin yanında sosyalleşmelerini de amaçlayan kurs, aileler tarafından da büyük ilgi görüyor. 2011-2017 arası doğumlu çocukların katılabildiği ücretsiz basketbol kursuna kayıtlar, Macit Özcan Spor Tesisleri içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde yapılıyor.

KESKİN: 'ÇOCUKLARIMIZA HEM BASKETBOL ÖĞRETİYOR, HEM DE ONLARI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTUYORUZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Basketbol Antrenörü İhsan Keskin, basketbol kurslarının yıl boyu devam ettiğini ve haftanın 4 günü antrenman yaptıklarını anlatarak, 'Antrenmanlarımızı Cumartesi ve Pazar günleri Servet Tazegül Spor Salonu'nda, Pazartesi ve Salı günleri de Seyfi Alanya Spor Salonu'nda yapıyoruz. Çocuklar burada sadece basketbolun temel hareketlerini değil; aynı zamanda takım olmayı, yardımlaşmayı ve paylaşma duygularını da öğreniyorlar' dedi.

2011-2017 arası doğumlu çocukların katılabildiği ücretsiz basketbol kursuna kayıtların, Macit Özcan Spor Tesisleri içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde yapıldığını sözlerine ekleyen Keskin, 'Haftanın 4 günü birer saat antrenman yapıyoruz. Kurslarımızın ücretsiz olması, çocuklarımıza fırsat eşitliğini de sağlıyor. Erkek çocuklarımız arasında yetenekli olanları Mersin Spor Kulübü'nün, kız çocuklarımız arasında yetenekli olanları da Çukurova Spor Kulübü'nün altyapısına yönlendiriyoruz. Burada amacımız çocuklarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve dışarıdaki kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak' diye konuştu.