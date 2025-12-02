Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sesi Görenler 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü'nü makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç'a şampiyonluk kupası, takım tarafından sunuldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Ümmet Ekici, Sesi Görenler 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ümit Selçuk, futbolcular ve şampiyonluk kupasını başkanlık makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, her deplasmanda takıma destek verdiklerini hatırlatarak, 'Üzerimize düşeni yapma yönünde gayret gösterdik, sizler de bizi mahcup etmediniz. Gönül gözleriyle şehrimize bu kupayı kazandıran takımımızı sizlerin şahsında tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Bu şehirde fırsat ve imkân verilince hep beraber neler yapılacağını görmüş oluyoruz, iyi ki varsınız' dedi.

Büyükkılıç, yaklaşan etkinliklere de dikkat çekerek, '3 Aralık'ta saat 13.00'te Erciyes Kültür Merkezi'nde organizasyonumuz var. 1500 civarında canımızı orada buluşturup kardeşlerimizle birlikte olacağız. Erciyes Üniversitemiz ve Kayseri Valiliği'miz ile birlikte bu güzel organizasyonu yapıyoruz. O gün akşamında engelleri aşmak ve dostlarımızla birlikte olmak adına Kadir Has Spor Salonu'nda bir etkinliğimiz olacak. Amacımız hiçbir alanda kayıtsız kalmamak, her kardeşimizin elinden tutmak, sevincini paylaşmaktır. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Yapacağınız çalışmalarda kayıtsız şartsız destek vermeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Ümmet Ekici ise Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü'nün Sesi Görenler 1. Lig'inde 2025 yılı şampiyonu olduğunu belirterek, 12 yıldır devam eden ligde ilk kez elde edilen bu şampiyonluğu rakiplerine 10 puan farkla aldıklarını söyledi. Ekici, 'Siz kıymetli başkanımızın destekleriyle, bu kupayı arkadaşlarımız terlerini dökerek aldılar ama bu kupanın büyük kısmı sizlere aittir. Sizler ve belediyemizin destekleri olmasaydı bu ligi tamamlayamazdık, sizler yetiştiniz. Kupayı şehrimize ve size armağan ediyoruz' dedi.

Ziyaret, şampiyonluk kupasıyla günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.