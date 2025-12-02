Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Basketbol Türkiye Şampiyonası eleme grubu maçları, Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) ev sahipliğinde başladı.

KAYSERİ (İGFA) - KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesindeki Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversite gençliğinin akademik, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirmiş olmasının yanı sıra, sporla da fiziksel ve zihinsel olarak güçlendiğini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 'Bugün sadece bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmıyoruz, aynı zamanda gençlerimizin rekabet edebilme, disiplin, takım ruhu ve sabır gibi değerleri sahada da güçlü bir şekilde ortaya koyacakları bir etkinliğe imza atıyoruz' dedi.

Konuşmasında basketbolun yalnızca fiziksel güç ve teknik beceri gerektirmediğini, aynı zamanda strateji, iletişim ve dayanıklılık gibi becerileri de geliştirdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gençlerin sahada adil, rakibine saygılı ve spor ahlakı çerçevesinde mücadele edeceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Açılış töreni sonrasında eleme grubu maçları Gebze Teknik Üniversitesi - Kayseri Üniversitesi karşılaşması ile başladı.

Eleme grubu maçlarında erkeklerde Kayseri Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi, kadınlarda ise Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi takımları mücadele veriyor.

Eleme maçları 5 Aralık Cuma günü sona erecek.