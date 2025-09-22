Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği hibesiyle hayata geçirilen ve gençlere dijital çağın kapılarını aralayacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mobil Dijital Gençlik Merkezi’ni tanıttı. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte aracı inceledi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin geleceğine yön verecek önemli projelerden biri olan Mobil Dijital Gençlik Merkezi’ni, 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun coşkulu atmosferinde tanıttı. Akıllı şehircilik vizyonunun somut örneklerinden biri olarak değerlendirilen proje, gençleri dijital dünyanın mesleklerine hazırlamayı hedefliyor.

Tanıtım etkinliğinde, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan ile birlikte aracı inceleyen Başkan Büyükkılıç, projeye ilişkin detayları yerinde değerlendirdi. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan tarafından teknik bilgilendirme eşliğinde, merkezin sahip olduğu teknolojik altyapı ve sunacağı eğitim imkânları hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Avan, projenin tamamının Avrupa Birliği hibesiyle finanse edildiğini ve merkezin kendi enerjisini üretebilen çevreci bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

“Gençlerimizi teknolojinin merkezine taşıyoruz” diyen Büyükkılıç, “Akıllı Şehircilik vizyonumuzun önemli adımlarından biri olan Büyükşehir Belediyesi Mobil Dijital Gençlik Merkezi’ni, 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun coşkulu atmosferinde tanıttık. Gençlerimizin teknolojiyle buluşacağı, dijital becerilerini geliştireceği bu mobil merkezimizle Kayseri’yi geleceğe hazırlıyoruz” diye konuştu.

6 Ekim’de resmi açılışının yapılması planlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mobil Dijital Gençlik Merkezi, Avrupa Birliği finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinasyonunda yürütülen “Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri” Projesi kapsamında temin edildi. Proje ile gençlerin, bilişim, yazılım, yapay zekâ, dijital pazarlama gibi geleceğin mesleklerinde eğitim alma fırsatını yakalaması ön görülüyor.