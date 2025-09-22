İZSU Genel Müdürlüğü, Tire’nin Çayırlı Mahallesi’nde 4,5 kilometrelik içme suyu hattını yeniliyor. Çalışmalar yıl sonunda tamamlanacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Tire’de de 9,5 milyon liralık yatırımla 4,5 kilometrelik içme suyu hattı yenileniyor. Çayırlı Mahallesi ile Tire merkez arasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol genişletme projesi ile birlikte eş zamanlı yürütülen çalışmalar yıl sonunda tamamlanacak.

Çalışmaların tamamen İZSU Genel Müdürlüğü imkanları ve personeli ile yürütüldüğünü belirten İZSU Tire Teknik Şube Müdürlüğü Teknik Birim Amiri Osman Aydın, “Çayırlı Mahallesi’nde eski hatlar ekonomik ömrünü doldurmuştu, sıklıkla arıza veriyor ve su kaybına neden oluyordu. Şimdi onları daha uzun ömürlü, sağlıklı ve son teknoloji polietilen borularla değiştiriyoruz. Yeni hatlarımız uzun yıllar güvenle hizmet verecek. Çalışmayı tamamen kendi personelimizle gerçekleştiriyoruz. Böylece yaklaşık 4,5 milyon liralık tasarruf sağlıyoruz” şeklinde aktardı.

TİRE’YE CAN SUYU

İZSU, son iki yılda Tire’de önemli içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarına imza attı.

Bu yıl 15 ayrı noktada yeni sondaj kuyuları açılırken, 11 mahallede açılacak sondaj kuyuları için ihale süreci başlatıldı. 48 kuyunun bakım yapıldı. Çayırlı Karayolu’nda bin 500 metrelik içme suyu hattı yenilendi. Küçükburun’da 3 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi yenilenirken, Gülyaka’daki deponun bin 700 metrelik iletim hattı bağlantısı tamamlandı. 2026 yılında 80 kilometrelik içme suyu şebekesinin bakım ve onarımı yapılacak.

Molla Arap, Akmescit ve Kaplan mahallelerinde yeni kanalizasyon hatları yapıldı. Yeni yerleşim alanlarına 500 metre yeni kanalizasyon hattı döşenecek. Başköy Mahallesi’nde atık su terfi merkezi ve atık su iletim hatları yenilenecek. Faik Tokluoğlu Bulvarı ve Gençlik Caddesi’nde Tire Belediyesi ekipleri ile birlikte 850 metre yağmursuyu hattı ve 5 ızgara imalatı yapıldı. Tire ilçe merkezi yağmursuyu projesi kapsamında İstasyon, Millet Caddesi, Saim Falakalı, Selimiye, Demokrasi, Mehmet Güvensay, Sadık Giz, Vatan, Anıt, Piri Reis ve Koza Caddeleri ile çevrelerinde yaşanan su baskınların önüne geçecek toplam 5 kilometre uzunluğundaki yağmursuyu kanalı imalatları için ihale süreci tamamlandı. Çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacak.