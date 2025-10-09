Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, altyapı hatlarında meydana gelebilecek arızaları en kısa sürede tespit edebilmek amacıyla uzaktan kumandalı 'Kanal Görüntüleme Robotu' kullanıldığını bununla birlikte 5 yılda 1200 kilometrelik hat temizliği ve görüntülemesinin yapıldığını belirtti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, teknolojinin sunduğu imkânları altyapı hizmetlerine entegre ederek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda altyapı hatları 'Kanal Görüntüleme Robotu' ile kontrol altında tutuluyor.

Kanal görüntüleme robotu sayesinde, hatların tamamının kazılmasına gerek kalmadan yalnızca arızanın bulunduğu noktada tespit ve müdahale gerçekleştiriliyor. Böylece hem zaman hem de maliyet açısından önemli tasarruf sağlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada Kayseri'de altyapı hizmetlerini her geçen gün daha ileriye taşıdıklarını belirterek, şunları söyledi: 'Teknolojinin imkânlarını en verimli şekilde kullanarak vatandaşlarımıza hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak önceliğimizdir. KASKİ'miz tarafından hayata geçirilerek sürdürülen 'Kanal Görüntüleme Robotu' uygulaması sayesinde hem şehir ekonomisine katkı sağlıyor hem de arızaların en kısa sürede giderilmesini mümkün kılıyoruz. Robotumuz 200 metre mesafede görüntü almaktadır.

360 derece dönebilen başlığı vardır. Kendi ekseninde tam tur dönebilme kabiliyetindedir. Tüm bunlar ekiplerimizin işini kolaylaştırmakta. Diğer yandan son 5 yılda 1200 kilometrelik hattın temizliği ve görüntülemesi gerçekleştirildi. Arızaların noktasal tespitinde ise kanal görüntüleme robotundan faydalanıldı. Bizim hedefimiz teknolojinin tüm imkânlarından faydalanarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, aynı zamanda Kayseri'mizi geleceğin altyapısıyla donatarak gelecek nesillere daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir bir şehir bırakmaktır.'

Başkan Büyükkılıç, Kayseri genelinde kanal görüntüleme ve temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, sistemin altyapı hizmetlerinde büyük kolaylık sağladığını sözlerine ekledi.