İstanbul'da Maltepe Belediyesi, Türk halk müziğinin usta yorumcusu Ruhi Su'yu ölümünün 40. yılında düzenlediği özel bir konserle andı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk halk müziğini çağdaş bir anlayışla yorumlayan, güçlü sesi ve özgün tarzıyla geleneğe yeni bir soluk kazandıran Ruhi Su için gerçekleştirilen etkinlik, Maltepe halkından yoğun ilgi gördü.

Ruhi Su Dostlar Korosu, hem kuruluşunun 50. yılı hem de Ruhi Su'nun ölümünün 40. yılı kapsamında sürdürdüğü özel konserler dizisine Maltepe'de devam etti. Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği'nin 'Su'yun İzinde Yarım Asır' sloganıyla düzenlediği geceye Maltepe ev sahipliği yaptı. Koronun çok sesli icrasına müzisyenler Ufuk Karakoç, Boran Mert ve Diyar Kılıç Mert özel seçkilerden oluşan eserlerle eşlik ederek geceye ayrı bir renk kattı.