Milas Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 204 üreticiye yem çuvalı ve saman balyası dağıttı. Destekleme programı, Bafa ve Derince Mahallelerinde düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Milas Belediyesi, yerel üreticilerin artan girdi maliyetleri karşısında yükünü hafifletmek için yürüttüğü ücretsiz yem ve saman desteğine bir yenisini ekledi.

Mülkiyeti belediyeye ait arazilerde ekilen karakılçık buğday ve tritikale hasadından elde edilen saman balyaları ile Milas Yem Fabrikası'ndan temin edilen yemler, Bafa ve Derince Mahallelerinde düzenlenen törenlerle üreticilere teslim edildi.

Dağıtım programına Akçalı, Bafa, Danişment, Gölyaka, Kapıkırı, Karahayıt, Pınarcık, Şenköy, Derince, Eğridere, Ekindere, Etrenli, Günlük, Karşıyaka ve Sakarkaya mahallelerinden toplam 204 üretici katıldı. Toplamda 612 paket saman balyası ve 408 paket yem çuvalı dağıtıldı. Törende konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 'Kalkınma kırsaldan başlar anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprağına sahip çıkan üreticimiz başımızın tacıdır. Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışımızla hayata geçirdiğimiz projelerle üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi