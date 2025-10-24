Kartepe'nin en büyük camisi olarak inşa edilen Kent Meydanı Camii'nde çalışmalarda sona gelindi. Başkan Büyükakın da inşaat alanında incelemeler yaptı, 'Ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisinde' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent genelinde yapımı süren projeleri incelemeye devam ediyor. Başkan Büyükakın, Kartepe'nin en büyük camisi olacak Kartepe Kent Meydanı Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Yılmaz'ın da eşlik ettiği gezide Başkan Büyükakın, proje sorumlularından son durum hakkında detaylı bilgiler aldı. Ayrıca, yapılan çalışmaları ve planlanan aşamaları değerlendirdi.

Kartepe Kent Meydanı Camii inşaatında sona gelindiğini vurgulayan Başkan Tahir Büyükakın, 'Ekiplerimiz, yoğun bir çalışma içerisinde. Çalışmalar bitmek üzere. Son olarak ses sistemlerinin montajı yapıldı. Aydınlatma, havalandırma ve yangın sistemlerinin montajları tamamlandı. Önümüzdeki hafta halıların serilmesi işleri yapılacak. Amacımız, en kısa sürede Kartepe'yi bu güzel cami ile buluşturmak. Tamamlandığında, Kartepemiz güzel bir ibadethaneye kavuşacak' dedi.

SADECE BİR CAMİ DEĞİL

Başkan Büyükakın, caminin sadece ibadet mekanı olarak değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapacak şekilde planlandığını vurgulayarak şunları söyledi: 'Cami bünyesinde yer alacak derslikler, kütüphane ve çok amaçlı salonlarla dini ve eğitsel faaliyetler desteklenecek. Derslik ve sosyal alanlarla çocukların ve gençlerin dini eğitimlerini modern şartlarda alabilmeleri sağlanacak. Zemin kattaki geniş ibadet alanı da cemaatin rahatça ibadet edebilmesine olanak tanıyacak.'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kartepe Kent Meydanı Camii'nde, tamamlandığında 3 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 30 bin metrekarelik alanda yükselen camide ibadet alanının dışında çok amaçlı salon, kütüphane, derslikler, şadırvan ve tuvaletler, iki adet asansör ve yağmur suyu geri kazanım sistemi bulunuyor. Bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere üç kattan oluşan Kartepe Kent Meydanı Camii inşaatı modern mimarisiyle dikkat çekiyor.