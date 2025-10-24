Skymind 2025 Akıllı Danışmanlık ve Yapay Zeka Zirvesi'nde konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'yı veriye dayalı, akıllı kararlarla yönetilen bir kent haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

BURSA (İGFA) - Feza Danışmanlık tarafından düzenlenen 'Skymind 2025 Akıllı Danışmanlık ve Yapay Zeka Zirvesi', 'Yarını yönlendiriyoruz: Gökyüzünün ötesindeki akıl çağına' temasıyla Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Teknolojiye ilgi duyanları, girişimcileri ve alanında uzman isimleri bir araya getiren zirve, yapay zekânın danışmanlık alanındaki uygulamalarını derinlemesine inceleme fırsatı sunuyor. Etkinlik kapsamında 'Fero ile Canlı Yapay Zekâ Deneyimi', 'Sürdürülebilirlik ve İSG', 'Geleceğin Kodları' ana temaları ele alındı.

Zirvenin açılış programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dijital dönüşümün ve yapay zekanın kent yönetiminde, kamu hizmetlerinde ve yerel kalkınmada kritik rol oynayacağını söyledi. Teknolojiyi insanla buluşturan, aklı ve değeri aynı noktada birleştiren bir sistem kurmayı amaçladıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Bugün kent yönetimi, veriyle, analizle, akılla ve teknolojiyle şekilleniyor. 'Akıllı Şehir Bursa' vizyonumuzun temelinde, veriyi doğru okumak, kaynakları etkin kullanmak ve teknolojiyi birimlerimize entegre etmek var. Bizim hedefimiz, Bursa'yı veriye dayalı, akıllı kararlarla yönetilen bir kent haline getirmektir. Bursa, artık yalnızca üreten değil; düşünen ve yön veren bir kent olmalıdır. Yapay zekâ da bu dönüşümün lokomotifidir' dedi.

Program, akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin ve teknoloji liderlerinin sunumlarıyla devam etti.