Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 10 Temmuz 2025 tarihli kararıyla bireysel kredi kartı borçları ve daha önce yapılandırılmış kart borçlarının yeniden yapılandırılması için tanınan başvuru süresi bugün sona eriyor. Borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek, ancak yapılandırılan borcun yüzde 50'si ödenmeden kart limitlerinde artış yapılamayacak

ANKARA (İGFA) -BDDK'nın düzenlemesine göre, bireysel kredi kartı borçları 48 aya varan vade seçenekleriyle yapılandırılabilecek.

Aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırma tutarının kart limitini aşması durumunda bu miktar, limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

Ancak, yapılandırılan borcun en az yarısı ödenmeden kredi kartı limitlerinde artış yapılamayacak.

Merkez Bankası, yapılandırmalarda uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlerken, vatandaşların, borç yapılandırma fırsatından yararlanmak için bugün mesai bitimine kadar ilgili bankalara başvuru yapmaları gerektiği hatırlatıldı.