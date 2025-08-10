Karatay Belediyesi, asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Erler Mahallesi’nde soğuk asfalt serimi yaparken, Akabe Mahallesi Baba Dostu Sokak ile Sedirler Caddesi’nde de sıcak asfalt uygulamalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Altyapısı tamamlanan mahallelerde yoğun mesai harcayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu yıl Erler, Başak, Saraçoğlu ve Karaaslan mahallelerinde yaklaşık 110 sokakta asfalt kaplama çalışması gerçekleştirecek.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akabe Mahallesi Baba Dostu Sokak’ta sıcak asfalt serimi yaparken, Sedirler Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

KILCA: TÜM ÇALIŞMALARIMIZ VATANDAŞIMIZIN RAHATI İÇİN

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Erler Mahallesi’ndeki soğuk asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Kılca, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde asfalt serimi ile konforlu ulaşım sağlamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Kılca; “Erler Mahallemizde asfalt çalışmalarımızı yerinde inceledik. Doğalgaz ve altyapı çalışmaları tamamlanmış yeni sokaklarda asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl; Saraçoğlu, Karaaslan, Erler ve Başak mahallelerimizde 110 kadar sokağımızda asfaltlama yapacağız. Tüm çalışmalarımızı kısa süre içinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

Kılca sözlerini şöyle tamamladı; “Hizmetlerimizi hemşehrilerimize ulaştırırken, doğru bir planlama, alt yapı ve tesisleşmeyi baz alarak kaliteden ödün vermeyen bir anlayışıyla yapıyoruz. Şu anda da tüm ekibimiz sahadayız. Gelecek nesillere kaliteli ulaşım ağına sahip bir ilçe bırakmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Her şey, vatandaşlarımızın daha konforlu ve rahat bir yaşam sürmesi için. Bu çalışmalarımızın Karatay’ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”