Peyzaj mimarlığı öğrencileri Bornova’nın tarihi meydanında incelemelerde bulundu.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen peyzaj mimarlığı öğrencileri, Bornova’daki Abide-i Hürriyet Meydanı’nı gezerek proje ve uygulamalar hakkında bilgi aldı. Tarihi ve kültürel unsurlarla zenginleşen meydan, 31 Mart Ayaklanması’nda hayatını kaybedenleri anma amacıyla tasarlandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin fikirlerinin kente değer kattığını vurguladı.

Bornova’daki Abide-i Hürriyet Meydanı, yaz dönemi stajları kapsamında kente gelen farklı üniversitelerden peyzaj mimarlığı bölümü öğrencilerini ağırladı. Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli peyzaj mimarları ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri, öğrencilere meydanın tasarım süreci ve uygulamaları hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, tarihi ve kültürel açıdan özel bir anlam taşıyan alana dair görüş ve önerilerini de paylaştı.

Tarihten günümüze uzanan anlamlı bir tasarım

Kazım Dirik Mahallesi’nde, Yaşar Üniversitesi’nin hemen yanında yer alan Abide-i Hürriyet Meydanı; Sanayi Caddesi ile Üniversite Caddesi arasında konumlanıyor. Meydan, Osmanlı’dan Meşrutiyet’e ve modernleşme hareketlerine karşı gerçekleşen 31 Mart Ayaklanması sırasında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla tasarlandı.

İki bölümden oluşan meydanın ilk bölümünde tarihteki 18 Türk Devleti ve kurucuları yer alıyor. İkinci bölümde ise İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin öncüleri ile 31 Mart Olayı’nda şehit edilen 71 kişinin temsili anıtı bulunuyor.

Kültürel derinliğiyle dikkat çekiyor

Nisan ayı sonunda açılışı yapılan meydan, yalnızca tarihi değil, kültürel zenginliğiyle de öne çıkıyor. Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Truva Savaşı’nın simgesel kahramanı Hektor’un heykellerinden oluşan üçleme; Orhun Yazıtları, Ulu Kayın Ağacı ve çeşitli tarihi figürlerin heykelleriyle meydan, ziyaretçilerine adeta bir açık hava müzesi deneyimi sunuyor.

Başkan Eşki: “Gençlerin fikirleri bizim için değerli”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, genç peyzaj mimarlarını Abide-i Hürriyet Meydanı’nda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek,

“Burası sadece bir meydan değil; geçmişimizi, değerlerimizi ve kültürümüzü yaşatan bir alan. Genç meslektaş adaylarımızın gözünden görmek, onların önerilerini duymak bizim için çok kıymetli. Bornova’yı tasarlarken doğayı, tarihi ve geleceği birlikte düşünmeye devam edeceğiz.” dedi.