Karatay'da bu yıl 59'uncusu düzenlenen 'Konya Âşıklar Bayramı', unutulmaz bir final programıyla sona erdi. 19 farklı şehirden ve 3 ülkeden gelen 25 âşık ve halk ozanının sahne aldığı program, Konyalılardan tam not aldı.

KONYA (İGFA) - Final programı öncesinde âşıklar ve halk ozanları, Mevlana Meydanı ile Kültürpark'ta açık hava gösterileri yaparak vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilen final programı ise yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda; Azerbaycan, Irak ve İran'ın yanı sıra Türkiye'nin 19 farklı ilinden gelen 25 âşık ve halk ozanı sahne aldı. Aşıklar seslendirdikleri koçaklamalar, güzellemeler ve gerçekleştirdikleri atışmalarla salondaki sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Özellikle dudak değmez gösterileri izleyicilerden tam not aldı.

Programın jüri üyeliğini Prof. Dr. Sinan Gönen, Prof. Dr. Ali Yakıcı ve Ahmet Yıldırım yaptı. Azerbaycan, Irak ve İran'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen halk ozanları; Hilmi Şahballı, Mürsel Sinan, Nurettin Türkan, Osman Taşkaya, Fuat Özdemir, Selahaddin Kazan, Mustafa Aydın, Vahit Köroğlu, İhsan Yavuzer, Temel Şahin, Emri Karakuş, Nihat Sönmez, Zikri Aliyar, Zafer Kazancı, Tahsin Kuştaş, Halil Daylak, Hüseyin Çifci, Mümtaz Sağlam, Belit Ocuşlu, Milad Abdeli, Şergiye Zengilanlı, Özlem Olgaç Özlemi, Ahmet Poyrazoğlu, Behram Aktemur ve Arif Yıldırım gibi usta âşıklar da etkinlikte sahne alarak programa renk kattı.

YAKICI: KONYA, ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN EN ÖNEMLİ KÜLTÜR HAVZALARINDAN BİRİDİR

Programının açılış konuşmasını yapan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı, aşıklık geleneğinin ozanlık geleneğinin bir devamı olduğunu belirterek şunları söyledi; 'Aşıklık, ozanlık geleneğinin devamıdır. Türkiye'de Yunus Emre'yle başlayan bu gelenek, asırlardır artarak devam etmektedir. Âşıklar, Türkiye'nin kültür hafızasını oluşturan en önemli unsurlardır. Konya da bu geleneğin merkezlerinden biridir. Âşık Ömerlerin, Şem'ilerin ve büyük dedem Âşık Mehmet Yapıcıların yetiştiği Konya, aşıklık geleneğinin köklü bir kültür havzasıdır.'

Konuşmasında Aşıklar Bayramı'nın tarihine de değinen Prof. Dr. Yakıcı, 'Atatürk'ün emriyle 1931 yılında Muzaffer Sarısözenlerin seferberliğiyle ve Ahmet Kutsi Tecer'in öncülüğünde Sivas'ta bir Aşıklar Bayramı düzenlenmişti. Âşık Veysel'in de ilk kez tanıtıldığı bu bayram, kültür tarihimizde önemli bir yer tutmaktadır. 1965 yılında kültür politikasının yeniden şekillenmesiyle rahmetli Feyzi Halıcı'nın senatörlük döneminde bu geleneğin yeniden canlandırılması kararı alınmış, 1966 yılında başlayan bu bayram, halkımızla sanatımızın buluştuğu bir kültürel diriliş olmuştur.' dedi.

Yakıcı, 'Bu geleneği bugünlere taşıyan herkese, özellikle de bu yılki organizasyonda emeği geçen Konya Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım'a ve bu sanatın yaşaması için büyük destek veren Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya hassaten teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

KILCA: 59 YILLIK GELENEĞİ YAŞATIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Konya'nın yüzyıllardır sanatın, kültürün ve maneviyatın merkezi olduğunu belirterek, 'Karatay Belediyesi olarak bizler, sadece bir şehir yönetimi değil; gönüllere dokunan, kültürü büyüten, değerleri yüceltmeye adanmış bir anlayışla hizmet ediyoruz.' dedi.

Başkan Kılca, 59 yıldır sürdürülen bu köklü geleneğin Karatay'da yaşatılıyor olmasının hem şehir hem de ülke adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu; 'Bugün burada; sazların sözlere, sözlerin gönüllere kavuştuğu, köklerimizin sanatla yankılandığı, tarihimizin mızrapla bütünleştiği bir bayramda sizlerle birlikteyiz. Aslında bugün biz sadece bir bayramı kutlamıyoruz; asırlardır gönül dillerini birleştiren, sözün kıymetini yücelten, türkünün, aşkın ve kardeşliğin bayrağını dalgalandırıyoruz.'

HASAN KILCA'DAN 60. YIL MÜJDESİ

Göreve geldikleri 2019 yılından bu yana Âşıklar Bayramı'nı farklı temalarla sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Kılca, geçmiş yıllarda 'Karabağ Aşkı', 'Milli Teknoloji Hamlesi', 'Âşık Veysel'e Vefa', '2023 Mevlana Yılı ve Filistin' ile 'Feyzi Halıcı Anısına' temalarıyla programlar düzenlediklerini belirtti.

Başkan Hasan Kılca, önümüzdeki yıl için de önemli bir müjde vererek şunları söyledi; 'Önümüzdeki yıl 60'ıncısını kutlayacağımız Âşıklar Bayramı'nda bu geleneğe yakışır bir program icra edeceğiz. 60 âşık Karatay'da bir araya gelecek ve üç gün boyunca dolu dolu etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu büyük buluşmayı Konya'mıza ve ülkemize yakışır şekilde gerçekleştireceğiz. Âşıklar Bayramı artık 59 yaşında, koca bir çınar oldu. Nice 100 yıllara diyorum. Bu güzel gelenek hep yaşasın, hep devam etsin.'

ÂŞIKLAR, BU MİLLETİN HAFIZASIDIR

Âşıklar Bayramı'nın artık Karatay'da geleneksel hale geldiğini vurgulayan Başkan Kılca şöyle devam etti; 'Bu etkinliğin Karatay'da gerçekleşiyor olması hem ilçemiz hem de şehrimiz açısından çok özel ve anlamlıdır. 1966'dan beri büyük bir özveriyle sürdürülen bu köklü geleneğin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler bu milletin hafızasısınız. İnşallah sazınızın sesi Karatay'ın meydanlarında, Konya'nın sokaklarında, Anadolu'nun her köşesinde yankılanmaya devam edecek. Allah bizlere ömür verdikçe, biz her zaman yanınızda olacağız.'

Konuşmasının sonunda Aşıklar Bayramı'nın fikir öncülerine de değinen Başkan Kılca, 'Âşıklar Bayramı'nın doğmasına vesile olan rahmetli Feyzi Halıcı, Ali Berat Alptekin başta olmak üzere geçmişten bugüne vefat eden tüm âşıklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek bu programa katılan tüm âşıklarımıza, saz ve söz sevdalılarına şükran ve hürmetlerimi sunuyorum.' dedi.

Programın sonunda sanatseverlere muamma soruldu ve doğru yanıtı veren 3 kişiye Başkan Hasan Kılca tarafından hediye takdim edildi. Etkinliğe renk katan bu sürpriz, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilen final programına; Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Hüdapar Konya İl Başkanı Mehmet Zülfi Tam, Türk şair Feyzi Halıcı'nın kardeşleri Nevin Halıcı ile Hasan Halıcı ve vatandaşlar katıldı.