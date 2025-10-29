Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyet Kadınları Senfonik Konseri' ve 'Cumhuriyet Balosu', Bursalılara Cumhuriyetin coşkusunu sanatın büyüleyici gücüyle hissettirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Sanatsız bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılını özel bir etkinlikle kutladı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Cumhuriyet Kadınları Senfonik Konseri ve Cumhuriyet Balosu'na, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.



Bursalılar görsel şölen yaşadı

Gecede; Zuhal Olcay, Hale Soner ve Yaprak Sayar gibi kadın sanatçıların eşsiz yorumları, Şef Murat Cem Orhan, Symphonista Filarmoni Orkestrası ve Dans Topluluğu'nun performanslarıyla bütünleşerek izleyenleri büyüledi. Cumhuriyet'in zarafetini, sanatla hep birlikte yaşayan Bursalılar, Türk müziğinin güçlü seslerinin Cumhuriyet'in ruhuna yakışan özel bir sahnesiyle unutulmaz bir gece yaşadı. Sanatçılar, Cumhuriyet dönemi eserlerinin yanı sıra Anadolu topraklarının ortak duygularını yansıtan şarkıları seslendirirken; dans toplulukları da sanatseverlere müzik, dans ve görsel şölen yaşattı.





Kadınları özgürlük mirası notalarla yaşandı

Cumhuriyetin 102. yılına yakışan muhteşem geceye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey de katılarak Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Atatürk'ün kadınlara kazandırdığı özgürlük ve eşitlik mirasının notalarla yeniden yaşandığı gecenin sonunda, sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.



'Cumhuriyet, özgürlük ve eşitliğin simgesidir'

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Cumhuriyetimizin 102. yılını birlik, beraberlik ve büyük bir gururla kutluyoruz. Cumhuriyet, özgürlük ve eşitliğin simgesidir. Bu özel gecede hem geçmişimizin mirasını hem de geleceğe olan umudumuzu hep birlikte yaşadık. Tüm hemşehrilerimize bu coşkuyu paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum' dedi.



Konserin sonunda Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey sahne çıkarak, günün anısına sanatçılara çiçek ve İznik çinisi tablo takdim etti.