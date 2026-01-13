Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geleneksel Türk tiyatrosunun önemli simgeleri Karagöz ve Hacivat'ı Kent Orkestrası eşliğinde sahneye taşıdı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, 'Karagöz Konsere Gidiyor' adlı gölge oyunu çocuklarla buluştu. Etkinlik kapsamında düzenlenen Karagöz Atölyesi ise miniklere geleneksel sanatı yakından tanıma fırsatı sundu.

ABB, kültürel mirası gelecek nesillere aktarma çalışmalarını sürdürüyor. UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Karagöz ve Hacivat, Kent Orkestrası eşliğinde 'Karagöz Konsere Gidiyor' müzikaliyle sahneye taşındı.

Kocatepe Kültür Merkezi'ndeki gösterime çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen Karagöz Atölyesi'nde ise çocuklar; Karagöz ve Hacivat figürlerini tasarlayarak gölge oyununun yapım sürecini deneyimledi.

'KENDİ KÜLTÜRÜMÜZ OLAN KARAGÖZ'Ü TANIYORUZ'

Karagöz'ü canlandıran Tiyatro Oyuncusu Şevket Çetin ise atölye hakkında şunları söyledi:

'Kocatepe Kültür Merkezi'nde UNESCO mirasımız olan Karagöz'ü çocuklarla birlikte işliyoruz. Çocuklar kendi Karagöz'ünü yapıyorlar burada; boyuyorlar ve birer tasvire sahip oluyorlar. Burada Karagöz'ün aslı olan deve derisinden nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Anlatıyoruz, tarihini küçük bir gösterisini yapıyoruz sonra onlar bize küçük bir gösteri sunuyorlar. Birlikte eğleniyoruz ve kendi kültürümüz olan Karagöz'ü tanıyoruz.'