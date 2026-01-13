Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat ilçesinde son 6 yılda hayata geçirdiği altyapı yatırımlarının ardından asfalt çalışmalarını da aralıksız sürdürdü. İlçenin farklı mahallelerinde yürütülen içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı imalatlarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda, eş zamanlı olarak üstyapı düzenlemeleri gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Manavgat'ta toplam 263 milyon 148 bin TL bütçe ile 830 bin 200 metrekare asfalt, parke, bordür, geri dolgu ve emülsiyon sathi kaplama çalışması yapıldı. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, planlı ve programlı şekilde yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

ALTYAPININ ARDINDAN GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Yürütülen çalışmalarla yalnızca altyapı sorunlarının çözümü değil, aynı zamanda trafik güvenliğinin artırılması, yaya ve araç ulaşımının konforlu hale getirilmesi hedeflendi. Özellikle yoğun nüfuslu ve araç trafiğinin fazla olduğu bölgelerde yapılan asfalt ve sathi kaplama uygulamaları sayesinde, yol standartları yükseltildi.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

ASAT Genel Müdürlüğü, içmesuyu ve kanalizasyon imalatlarının tamamlandığı alanlarda geri dolgu işlemleri titizlikle gerçekleştirilirken, parke, bordür ve asfalt uygulamalarıyla yollar kalıcı ve dayanıklı hale getirildi. ASAT, önümüzdeki süreçte de Manavgat genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını eş zamanlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla sürdürmeye devam edecek.