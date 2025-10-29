Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkan Köse: “Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak”

Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır.

Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir.

İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir.

Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir.

Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir.

Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bina çöktü, enkaz altında 5 kişi kaldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bina çöktü, enkaz altında 5 kişi kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.